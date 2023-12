Sergio Ramírez tiende puentes de ida y vuelta

Un espacio afectivo, de seguridad, de tranquilidad. Esto es lo que significa España para el escritor nicaragüense Sergio Ramírez (1942), país que hace cinco años le otorgó la nacionalidad y en donde vive su exilio. El Premio Cervantes 2017 confiesa en entrevista con Excélsior que se ha dedicado a conocer de manera profunda la literatura de la nación ibérica y cada vez se sorprende más de la influencia que esta tiene en los autores latinoamericanos y viceversa.

“He encontrado un espacio afectivo en España. No solo por ser ciudadano legalmente. Nos dio, a mi esposa y a mí, un espacio de seguridad, de tranquilidad; pero también de posibilidad de identificación con un país que, si bien nosotros no nacimos allí, nos ha acogido y nosotros hemos acogido también a ese país como propio”, expresó. “No es un acto solamente formal. Respiramos muy bien el ambiente cultural de España, el ambiente social. Me intereso por los problemas de España, por los problemas políticos, los sociales”.

El novelista y cuentista explica que ya ha presentado al Ministerio de Cultura español un plan para su presencia en la FIL Guadalajara: “Vamos a trabajar en un camino que llamaremos de ida y vuelta; es decir, España en América y América en España. Queremos mostrar las dos caras de las corrientes migratorias culturales, cómo los escritores de cultura española han nutrido la cultura americana y viceversa. Sobre todo ahora que en Madrid hay una gran floración de escritores latinoamericanos. Somos decenas los que vivimos allá por distintas razones, pero eso enriquece el ambiente cultural español”.

El autor de Tiempo de fulgor (1975) y Tongolele no sabía bailar (2021) admite que el año que transcurre ha sido difícil, pues, además de perseguirlo, el gobierno de su natal Nicaragua lo despojó de su nacionalidad nica. “Ya me he acostumbrado a estas sorpresas. He ido acomodando mi vida a las nuevas circunstancias. Siempre pensando que uno no es el que dispone de éstas, sino que te tienes que acomodar a las situaciones”, añadió.

“Creo que, en muchos sentidos, la escritura salva; porque cuando uno tiene el oficio de escribir, sabe que este oficio lo puede ejercer en cualquier país, en cualquier dimensión. Y yo estoy muy seguro de mi oficio. Quizá yo sería un exiliado muy desgraciado si no tuviera conmigo la escritura”, afirma.

Indica que la sensibilidad que le sirve para escribir es la misma que le hace abrir los ojos frente a las injusticias: “Vivimos tiempos muy convulsos, no solo de agresiones, guerras, actos de terrorismo que sacrifican la vida de personas, agresiones de un país poderoso contra países pequeños. Esto lo hemos visto siempre, pero hoy se multiplica. Vemos mucha polarización en la opinión, mandos que se vuelven irreconciliables, ideologías extremas que conquistan simpatías populares. Todo esto nos va metiendo en una espiral. Pero a los tiempos dramáticos hay que ponerles serenidad”.

Ramírez publicará en España, en febrero, su nueva novela, El caballo dorado, que define como una obra experimental, en la que cambió radicalmente sus escenarios, la época y el lenguaje. “La escribí muy contento de poder recitar la escritura dentro de la literatura en su sentido abierto, como a mí me gusta. La invención. Me pasé a comienzos del siglo XX, contando la historia de una princesa de la nobleza rural del imperio austrohúngaro que llega hasta Nicaragua con un carrusel. Ésa es la historia”, indicó.

“Ahora estoy listo para el nuevo emprendimiento. Quiero empezar otro libro. No sé todavía cuál”, dice. A sus 81 años, don Sergio aclara que no piensa en cuántos años tiene, sino en cómo puede dedicar más tiempo a la literatura. “Mientras tenga memoria e imaginación, voy a seguir escribiendo”.