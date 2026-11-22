La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentarán al pianista Sergio Vázquez en un concierto gratuito el domingo 22 de noviembre, a las 11:30 horas, en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal).

Originario de Torreón, Coahuila, Sergio Vázquez interpretará obras de Franz Schubert y Claude Debussy, dos compositores fundamentales del repertorio pianístico que forman parte habitual de su amplio repertorio.

Piezas

El programa está integrado por los “Cuatro impromptus, Op. 90 (D. 899)” —“Impromptu en do menor”, “Impromptu en mi bemol mayor”, “Impromptu en sol bemol mayor” e “Impromptu en la bemol mayor”—, del compositor austriaco Franz Schubert (1797-1828); así como por la “Suite bergamasque” —“Prélude”, “Menuet”, “Clair de lune” y “Passepied”— y la “Petite suite” —“En bateau”, “Cortège”, “Menuet” y “Ballet”—, del compositor francés Claude Debussy (1862-1918).

Compuestos en 1827, los “Cuatro impromptus” de Schubert son considerados obras fundamentales del repertorio pianístico y forman parte habitual de la formación de los intérpretes de este instrumento.

Por su parte, la “Suite bergamasque” de Debussy comenzó a gestarse a principios de la década de 1890 y fue revisada y publicada en 1905. Su tercer movimiento, “Clair de lune (Claro de luna)”, es uno de los más conocidos del compositor.

La presentación del maestro Sergio Vázquez en el MUNAL concluirá con la interpretación de la Petite Suite, obra compuesta entre 1886 y 1889, cuyo estreno estuvo a cargo del propio Debussy.

Artista

Sergio Vázquez es considerado uno de los pianistas más activos y versátiles de México. Su repertorio abarca desde recitales como solista hasta ópera, música de cámara y acompañamiento vocal, con obras que van del periodo barroco al contemporáneo. Se ha presentado en festivales y recintos de México, Estados Unidos, Latinoamérica y diversos países de Europa, entre ellos Francia, Gran Bretaña, España, Croacia y Hungría.

Debido a la alta demanda, se recomienda llegar una hora antes del concierto. El Munal se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.