Serie revela los secretos mayor guardados

Los expedientes secretos X es, para muchos, la serie que consolidó el gusto por lo inexplicable y las teorías conspirativas en la cultura popular. Ese universo es también el que acompañó durante años al actor David Duchovny, el entrañable agente Fox Mulder.

Sin embargo, Duchovny quiere dejar atrás a los extraterrestres y las criaturas fantásticas para centrarse en casos reales con Expedientes desclasificados, la nueva serie de History y que él conduce. “La gente prefiere las conspiraciones porque son entretenidas, pero no siempre hacen buena historia”, dijo.

Con esa intención, la serie busca separar mito y documento: cada episodio presenta archivos, testimonios y contextos que muestran cómo hechos reales a menudo se transforman en leyenda. “Yo no escojo lo que le interesa a la gente, les llama la atención la historia y el presente, es importante conocer la verdad detrás de los hechos históricos, porque nuestro presente está cimentado por ellos”, agregó.

¿De qué trata?

Con un capítulo nuevo cada jueves, Expedientes desclasificados aborda hechos, programas y operaciones gubernamentales que, pese a ser reales, durante décadas fueron negados, ocultados o tratados como simple rumores.

Tal es el caso de MK Ultra, un programa ilegal de la CIA para la creación de drogas y métodos de control mental para su uso en interrogatorios y operaciones encubiertas durante la Guerra Fría.

La serie también intenta trazar la línea entre la desinformación y la evidencia documental, y así, explicar por qué ciertos episodios históricos generan relatos alternativos que se consolidan como teorías conspirativas.

History Channel ya confirmó, al menos, dos temporada más, lo que indica que hay material, y audiencia, para profundizar en este tipo de archivos.