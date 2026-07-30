Serie une a las generaciones

Detrás de las bromas, las tareas vendidas y los conflictos escolares, la serie Nadie nos va a extrañar terminó tocando con su mensaje a miles de familias.

Tras el estreno de la primera temporada, la actriz Daniela Luque, quien interpreta a Ilse, la profesora de inglés, asegura que el impacto provocó que padres y maestros comenzaran a cuestionarse cómo acompañan a los jóvenes que atraviesan cosas difíciles.

“Muchos padres y maestros me escribieron. Eso fue un gran gane de parte de la historia, el que no solamente les haya llegado a los chicos, sino que también les recuerda a los adultos que están acompañando a esos chicos qué son esas crisis existenciales, cómo se sienten y de qué forma podemos acompañarlos”, cuenta en entrevista.

Nuevos capítulos

La segunda temporada, que llegará el 7 de agosto por Prime Video, sigue a Marifer, Daniela, Tenoch y Alex, quienes intentarán mantener vivo el negocio de venta de tareas como una forma de honrar la memoria de Memo. Al mismo tiempo, llega un grupo rival de estudiantes, por lo que la serie continuará explorando las consecuencias emocionales que dejó el desenlace de la primera entrega.

Luque explica que los nuevos episodios profundizan en la forma en que cada personaje enfrenta el duelo y las pérdidas, un tema que, considera, pocas producciones juveniles se atreven a abordar con honestidad. “El duelo es una bestia extraña. Es entrar en un proceso que no va a terminar nunca. Es algo que vas a tener que procesar por siempre de alguna forma”, reflexionó la famosa.

Además de retratar el bullying y la salud mental, para la actriz, Nadie nos va a extrañar refleja cómo los desafíos que enfrentan los adolescentes han cambiado con la era digital. “Sí creo que hay muchas más herramientas y mucho menos tabú que antes, pero también se agregan otras variables. Ahora el acoso ya no solamente tiene que ver con un ambiente escolar; existe el acoso cibernético. Ha mutado de muchas formas”, dice.

Figuras de responsabilidad

Dentro de la historia, Ilse representa a ese adulto que decide escuchar antes que juzgar. Para Daniela, ese papel no está alejado de la realidad, ya que un maestro puede influir profundamente en la vida de un adolescente. “Algo que tú digas puede cambiar el rumbo de una idea de algún alumno. Un espacio que abras puede permitir que ese alumno hable de algo que en su casa no puede. Los maestros también forman parte del desarrollo de una personal”, considera.

Esa convicción nace también de su propia experiencia. Durante la secundaria y la preparatoria, la famosa cuenta que encontró en su maestra de teatro, Laura Furlan, a una persona que transformó su vida y la impulsó. “Me permitió experimentar mi lado más sensible desde un lugar muy seguro. Me acompañó a tal grado que estudié actuación. Me marcó tan fuerte que me permitió ver otras posibilidades de vida y eso se lo voy a agradecer siempre”, recordó.