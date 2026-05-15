Serradilla enfrenta sus miedos

Ana Serradilla protagoniza y cree en el impacto del terror, particularmente el terror social y psicológico. La actriz protagoniza la cinta No dejes a los niños solos, dirigida por Emilio Portes.

Serradilla menciona que la película aborda el miedo real y la inseguridad, temas que preocupan a las madres hoy en día, como la desaparición de hijos o el acoso escolar, convirtiéndolo en un “terror social”, más allá de lo sobrenatural.

“No es fácil el hecho de no poder estar para tus hijos, eso los deja vulnerables a que pueda suceder cualquier cosa en tu ausencia”, explica la actriz.

La historia sigue a Catalina, que es interpretada por Ana Serradilla, una reciente viuda que se ve obligada a dejar a sus hijos solos en casa, una decisión que deriva en sus peores pesadillas.

Serradilla vivió una niñez en la que “no te iba a pasar nada” si jugabas afuera de tu casa o dentro de ella, pero admite que las madres cada vez están más preocupadas por sus hijos, debido a la inseguridad que azota al país.

“Ahora, tienes miedo de que tu hijo desaparezca o de que incluso en el colegio sufra ‘bullying’ o le toque un mal maestro. Creo que el mundo continúa siendo el mismo, nada más que ahora somos más conscientes de los daños que les pueden suceder a nuestras criaturas”, asegura.