La polémica entre Poncho de Nigris y Serrath parece no tener fin. Hace casi un año, la modelo contó que entre ella y el regio hubo romance, lo que puso en la cuerda floja el matrimonio del influencer con Marcela Mistral.

El tema revivió hace un par de días cuando De Nigris acudió al programa Hoy, donde dijo que no conoce en persona a Serrath y la retó a presentar las evidencias de su supuesto amorío. “Te quieren poner un cuatro para exponerte y hacerte famosa... Saca los audios, mamacita. Dices que tienes audios, saca los audios, yo te autorizo”, recalcó Poncho.

Serrath reaccionó y compartió capturas de pantalla de algunas de las conversaciones que ha tenido con él. “Así que no me conoces. ¿Dices que no existen conversaciones nuestras? ¿Todavía te atreves a retarme en los medios?”, declaró.