Set social

Conocida revista digital celebró un año más de liderazgo informativo, con una elegante velada que reunió a distinguidas damas de nuestra sociedad, todo esto bajo la dirección de Brenda. La noche alcanzó su momento cumbre con la emotiva ceremonia de premiación, dedicada a honrar el esfuerzo y la visión de empresarias locales. Cada galardón entregado fue para honrar la trayectoria y el éxito de estas mujeres emprendedoras que, desde rubros tan diversos como la tecnología, la moda, la gastronomía y la filantropía, han contribuido de manera significativa al dinamismo y al progreso de nuestra comunidad