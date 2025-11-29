﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSociales

Set social

Noviembre 29 del 2025
Set socialDisfrutaron la fiesta
Set socialNo podían faltar
Set socialMuy animadas

Conocida revista digital celebró un año más de liderazgo informativo, con una elegante velada que reunió a distinguidas damas de nuestra sociedad, todo esto bajo la dirección de Brenda. La noche alcanzó su momento cumbre con la emotiva ceremonia de premiación, dedicada a honrar el esfuerzo y la visión de empresarias locales. Cada galardón entregado fue para honrar la trayectoria y el éxito de estas mujeres emprendedoras que, desde rubros tan diversos como la tecnología, la moda, la gastronomía y la filantropía, han contribuido de manera significativa al dinamismo y al progreso de nuestra comunidad

﻿