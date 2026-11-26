Shaila Dúrcal ha aprendido a ponerse primero, a elegirse, a que no le va a caer bien a todo mundo y hasta a reírse de sí misma. También considera que no va a vivir de la nostalgia, porque prefiere sorprender.

Pero la Shaila que debutó hace 20 años es la misma en esencia, solo con la experiencia ahora de tener un matrimonio, haber sufrido un accidente doméstico en 2018 que casi le cuesta el dedo índice que hoy ve como una herida de guerra y de haber pasado por una depresión. “En ese momento se me acabó el mundo”, recuerda.

Decisión

La clave está en decir: “Voy a elegirme a mí, voy a cuidarme y a salir adelante”, explica la intérprete de “Convénceme, amor”. Y celebra que esa declaración, que lleva a su nueva canción “Hoy me vas a conocer”, sobre una ruptura amorosa, represente algo más importante que el desamor: la decisión de una mujer de ponerse en primer lugar.

En este regreso llega acompañada de mariachi, un género que forma parte de su identidad musical desde siempre. Aunque aclara que no estaba retirada, porque nunca dejó de cantar ni de trabajar, sí tuvo esa necesidad de encontrar su propio espacio, de ahí el tiempo transcurrido desde su último lanzamiento (2015).

Necesitaba, más bien, tomar distancia de una industria que no siempre resonaba con lo que ella estaba viviendo y quería priorizar como artista.

Con más fuerza

Dar un paso atrás fue una manera de recuperar el impulso creativo, no de renunciar a la música. Y es precisamente el contacto con el público lo que más ama. “Los conciertos en directo son lo que más disfruto: me alimento de la energía de la gente y se la entrego multiplicada por veinte”, afirma.

Al imaginar los próximos espectáculos, en los que convivirán canciones propias con los clásicos que le pide el público mexicano, suelta una carcajada y explica: “Tendremos que vender Kleenex”.

De hija a mamá

La conversación también encuentra espacio para recordar a su madre, Rocío Dúrcal, aunque esta vez el centro de la historia es la hija y la mujer en la que Shaila se ha convertido porque ella solo tenía 26 años cuando murió su madre.

Aunque agradece los años compartidos, todavía le produce mucha nostalgia no haber podido conversar con ella de adulta. Le habría gustado preguntarle por el matrimonio y los problemas cotidianos, escuchar sus consejos desde otra etapa de la vida, entre muchas otras cosas.

Cuando imagina cómo sería Rocío Dúrcal en el presente, el recuerdo se vuelve una comedia familiar. “¡La veo haciendo bailes en Tiktok!”, asegura. Ahora le toca a Shaila provocar las risas de Aitana, su propia hija de 22 años, que le dice que le da mucho cringe cuando elige canciones para acompañar sus fotos en redes. “Yo era igual con mi madre”, considera.

México corre en sus venas

El país ocupa un lugar especial en esa vida que quiere saborear, afirma Shaila. Tiene raíces familiares mexicanas por parte de su padre, está casada con un mexicano y su hija también nació ahí. “¡Tengo corazón ranchero!”, dice divertida, a la vez que comparte cómo en casa mantiene la tradición del Día de Muertos y siempre prepara un altar para sus padres y sus perros.

Este año incluso hizo flores de cempasúchil de papel, al no encontrarlas en Madrid. Para 2027 prepara actuaciones en México, Estados Unidos y España. En el repertorio seguirá el mariachi y habrá espacio para sus nuevas canciones.