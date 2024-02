Foro La Paz se convertirá en el universo perfecto para que el público disfrute y esté inmerso en la experiencia teatral Sueño de una noche de verano, uno de los textos más representativos de Shakespeare, que se presentará a partir del 22 de febrero, bajo la producción general y creativa de María Inés Olmedo Projects.

La premisa de esta pieza es el amor; tal y como suele ocurrir en casi todas las relaciones, nos encontramos con la confusión, el deber ser, la confrontación y la duda, pero al final del día el amor sale triunfante. Febrero, el mes idóneo para el arranque de temporada, complementa la atmósfera para que el público celebre con nosotros esta experiencia teatral y forme parte de este universo fantástico y enigmático en un antro llamado El Bosque.

Esta comedia nos narra la historia de un grupo de actores amateur ensayando una obra, el conflicto de cuatro amantes, una invitación al reino de las hadas y una boda entre el sueño y la realidad; estos son los eventos que suceden en esta noche donde todo puede pasar. ¿Quién no ha sido seducido ante la invitación de un sueño?, ¿quién no ha vivido una aventura fuera de la realidad?, ¿quién no ha deseado ser lo que no es? Sueño de una noche de verano es una celebración a la vida; una invitación a El Bosque y un llamado para atreverte a soñar.

El elenco dirigido por Juan José Tagle está conformado por Carlos Orozco Plascencia en los papeles de Oberón y Teseo, Samantha Coronel en los roles de Titania e Hipólita, Assira Abate como Puck, Emilio Bastré en el papel de El Hada, Quetzalli Cortés como Demetrio, Diego Meléndez como Lisandro, Ana Sofía Quintanilla como Hermia, Leonardo Bono como Heleno y Alonso Íñiguez en el papel de Bottom.

Sueño de una noche de verano es una puesta en escena en la que el público está de pie y la acción sucede alrededor de todo el espacio. Las funciones serán los días miércoles y jueves a las 20:00 horas y las puertas y barra del Foro La Paz abre a las 19:00.