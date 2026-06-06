Shakira actuará en apertura del Mundial 2026

Si “Waka waka” se convirtió en el himno de toda una generación de aficionados al futbol, “Dai Dai” buscará repetir la hazaña. Con este objetivo, Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy fueron confirmados por la FIFA para encabezar una de las actuaciones musicales de la ceremonia inaugural del Mundial en México.

La FIFA anunció este jueves, a través de sus redes sociales, que Shakira y Burna Boy se presentarán el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte como parte de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. El cartel incluye a figuras nacionales como Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs y Los Ángeles Azules, así como a artistas internacionales como J Balvin, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

La colombiana se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la música vinculada al futbol gracias a éxitos como “Waka waka”, mientras que Burna Boy es considerado uno de los máximos exponentes del afrobeats a nivel mundial. De hecho, Shakira reveló recientemente que desde hace tiempo tenía interés en colaborar con el cantante nigeriano.

¿Qué esperar del show?

La FIFA informó que el show previo al arranque de la Copa tendrá una duración aproximada de 16 minutos y 30 segundos. Se espera que varios de los invitados interpreten canciones relacionadas con el torneo. Belinda y Los Ángeles Azules, por ejemplo, participan en “Por ella”, uno de los temas incluidos en el álbum oficial del Mundial.

La combinación de artistas mexicanos e internacionales busca reflejar la identidad multicultural del torneo y convertir la inauguración en uno de los eventos musicales más importantes del año.

La celebración no se limitará a México. Como parte de las actividades de apertura del torneo, la FIFA también prepara presentaciones musicales en Estados Unidos. Entre los artistas confirmados se encuentran Lisa, integrante de Blackpink, Katy Perry, Anitta y Future, quienes formarán parte de los eventos programados en torno a los primeros días de competencia.