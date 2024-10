Shakira ya no llora, ella factura y así lo ha demostrado con la venta de boletos para su tour La Mujeres Ya No Lloran en México. A principios de este mes, la colombiana anunció que regresaría a los escenarios musicales con un único concierto en el Estadio GNP; sin embargo, la alta demanda ocasionó que esa primera presentación se convirtiera en cuatro. Pero si cuatro noches no eran suficientes para sus fans, a través de sus redes sociales, anunció una quinta, y al parecer la última, para el próximo 27 de marzo del 2025.

“México querido, cinco fechas en el estadio GNP. Rompimos récord”, escribió la cantante en sus historias de Instagram. Poco después, la noticia fue confirmada por Ocesa. “Debido a la increíble demanda, Shakira abre una quinta fecha histórica”, se lee en la publicación.

Este concierto convierte a la barranquillera en la única artista femenina con cinco fechas consecutivas en el lugar, rebasando a Taylor Swift quien se presentó durante cuatro noches seguidas con The Eras Tour. Al inicio de la lista se encuentra Grupo Firme, quien llenó en siete ocasiones el entonces Foro Sol; seguido de RBD con seis.

Ocesa también reveló que la venta de boletos para este nuevo concierto se llevará a cabo en dos etapas, la primera, una preventa exclusiva para clientes Citibanamex se llevará a cabo el próximo jueves 17 de octubre; mientras que el público en general podrá conseguir sus accesos a partir del 18 de octubre.

Los precios rondan entre los mil 200 y hasta los 11 mil pesos (sin mencionar los paquetes VIP), dependiendo de la zona.