Shakira cae en pleno escenario

La gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira tuvo un momento inesperado durante la visita de la cantante a El Salvador. La artista colombiana llegó al país centroamericano para ofrecer el primero de cuatro conciertos en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

El recinto lució completamente abarrotado y aunque el espectáculo transcurría con normalidad, un accidente en pleno escenario terminó robándose la atención y hasta se hizo viral en las redes sociales.

El incidente

Todo ocurrió mientras Shakira interpretaba el tema “Si te vas” frente a los miles de asistentes reunidos. La colombiana, ya con la emoción del show, tomó el pedestal del micrófono y lo alzó para realizar una secuencia de baile; pero cuando se disponía a cambiar de lugar, un resbalón la hizo caer al suelo con todo y micrófono.

La estrella pop logró amortiguar el golpe con su rodilla y uno de sus antebrazos. Inmediatamente, y a pesar del fuerte golpe, al famosa se puso de pie y continuó como si nada hubiera pasado. El público respondió con aplausos y gritos de apoyo, y el espectáculo avanzó conforme a lo previsto.

De acuerdo con asistentes, el incidente no afectó el desarrollo del evento ni el ánimo general del concierto. Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores destacaron la rapidez con la que Shakira se reincorporó y su profesionalismo..

La intérprete de “Monotonía” regresará a Tuxtla Gutiérrez el próximo 21 de febrero para reunirse con su público chiapaneco.