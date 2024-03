Shakira luce sonriente, renovada y esperanzada con el futuro, su nuevo disco Las mujeres ya no lloran le ayudó a sanar el dolor causado por el rompimiento con Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, por lo que a través de varias canciones canalizó su sentir por el final de algo que ella quería que fuera para siempre.

La colombiana se sincera al decir que su nuevo material, el número 12 en su carrera, muestra las etapas que vive un corazón roto, y si bien loe temas “Te felicito”, “Monotonía” y “Music Session #53” relatan la parte más difícil de su rompimiento con Piqué, con “Última” agrace lo vivido en esa relación que duró once años.

Fue en junio de 2022 cuando la pareja anunció de manera oficial su separación tras meses de versiones de infidelidad por parte del exfutbolista; la cantante enfrentaba un problema legal en España, se salió con sus hijos de la casa en la que vivía con Gerard, y no salió a aclarar las numerosas versiones que salieron sobre su ruptura.

Con “Te felicito” y “Monotonía”, la artista de 47 años dio detalles de cómo se enteró del engaño y cómo terminó su relación con Piqué; después, con “Music Session #53”, Shakira confirmó que Piqué la engañó con Clara Chía, una joven 20 años menor que ella y con quien el exfutbolista mantiene un romance.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, es una de las frases icónicas del tema que se coronó con récords mundiales.

Shakira agradece a Piqué

El tiempo cura todo. Eso mismo parece que ha ocurrido con Shakira, quien con su canción “Última”, cierra el capítulo de temas musicales dedicados a su ex Gerard Piqué. La cantante le agradece lo vivido y hace énfasis en que lo ocurrido ya quedó atrás.

También reconoce que el amor se perdió a mitad del camino y que las diferencias entre ellos comenzaron a pesar mucho en la relación que cada vez se fueron alejando.