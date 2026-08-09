Shakira convive con los Ghetto Kids

Shakira abrió las puertas de su casa en Miami a los integrantes de Ghetto Kids, el grupo infantil de baile originario de Uganda que la acompañó durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos. Tras varios días de convivencia, la cantante colombiana les dedicó un emotivo mensaje en el que confesó el profundo cariño que desarrolló por ellos.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió fotografías y videos de los momentos que vivieron juntos junto a familiares y amigos, entre ellos una visita a la playa, experiencia que los niños disfrutaron por primera vez.

“Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable”, escribió la artista al recordar los días que pasó con los pequeños bailarines.

Mensaje

La cantante reveló que fue difícil despedirse de ellos, pues la forma en que expresan el afecto la marcó profundamente. “Fue muy difícil despedirme de ustedes, porque saben dar y recibir amor de una manera que nunca antes había visto; algo que no solo iluminó nuestros días, sino que también nos mostró el milagro que ocurre cuando bajamos la guardia y abrimos el corazón para hacer lo mismo”, expresó.

En su mensaje, Shakira aseguró que la convivencia le dejó una importante reflexión sobre la infancia y el amor sin barreras. “Nos demostraron que podemos amarnos sin importar de dónde vengamos, ni lo que tengamos o nos falte. Y aunque provienen de otro continente, viven en una cultura diferente y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran mis propios hijos; este tiempo con ustedes me ha hecho comprender, una vez más, que todos los niños del mundo merecen ser tratados y amados como si fueran nuestros”, dijo.

Reflexión

La intérprete de “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026, también lanzó un mensaje sobre la responsabilidad colectiva hacia la niñez.

“Los niños llegan a este mundo a través de sus madres y padres, pero son responsabilidad de todos y nos pertenecen a todos”, escribió.

Ghetto Kids es un grupo de danza de Kampala, capital de Uganda, integrado por niños y adolescentes, muchos de ellos huérfanos o provenientes de entornos vulnerables. Sus coreografías se hicieron virales en redes sociales, lo que llevó a Shakira a invitarlos a participar tanto en el video de “Dai Dai» como en su actuación durante la final del torneo.

Antes de concluir su mensaje, la cantante mencionó uno por uno a los ocho pequeños que la acompañaron durante estos días: Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra.

“Gracias por ser exactamente quienes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella. ¡Los amamos siempre y para siempre!”, concluyó.