Shakira estará de regreso en México

La primera escala dejó filas interminables, boletos agotados y una avalancha de fans que llenaron el estadio GNP Seguros. Ahora, Shakira regresa a la Ciudad de México para una segunda serie de conciertos, con la que pretende repetir o superar aquel fenómeno.

En marzo pasado, y tras siete años de ausencia, la cantante volvió a pisar los escenarios mexicanos para presentar Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la gira más ambiciosa de su carrera. En ese entonces, ofreció siete fechas que se convirtieron en auténticos encuentros generacionales.

Lo mismo la acompañaron fans que la siguen desde los 90, cuando su estilo era mucho más rockero y le cantaba a los ladrones, que quienes la descubrieron con sus más recientes éxitos.

Reina del GNP

Cinco meses después, la colombiana volverá al mismo recinto de la capital mexicana, pero esta vez, no lo hace sola. En este tiempo, Shakira se ha encargado de sumar a su carrera varios récords importantes. El primero de estos es que se convirtió en una de las artistas más taquilleras del país.

Hace tan solo unas semanas, Ocesa dio a conocer que la barranquillera superó el millón de boletos vendidos en el país; un logro que, aunque se dice fácil, ninguna otra cantante latina ha conseguido en una sola gira.

Además, se convirtió en la reina absoluta del GNP, al sumar 12 presentaciones en el recinto, superando a otras bandas como Grupo Firme y RBD, con 9 y 6 respectivamente, y dejando atrás a Taylor Swift, quien en 2023 dio cuatro shows consecutivos.

Claro que, como sucede con todo gran acontecimiento, “La Loba” no ha estado exenta de las polémicas. Durante su paso por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, como Perú, Colombia, Chile y República Dominicana, se vio obligada a cancelar sus shows debido a problemas logísticos, de producción y preocupaciones de seguridad.

La segunda ronda de conciertos de Shakira en CDMX comenzará el próximo 26 de agosto y se extenderá hasta finales de mes (27, 29 y 30). Pero, antes de dejar la capital, ofrecerá un último show para despedirse de su público, el cual está programado para el 18 de septiembre.