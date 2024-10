Shakira excluyó a Ángela Aguilar

En una reciente entrevista para ABC News, Ángela Aguilar desestimó versiones que la señalan de haberse involucrado sentimentalmente con Christian Nodal cuando él seguía con la trapera Cazzu. Con cierto dejo de indiferencia, la cantante de regional mexicano dejó en claro que le da pereza hablar de un tema en el que todo el mundo “ha inventado su versión”.

Aunque su intención fue marcar distancia con la controversia que sigue vigente tres meses después de hacer pública su relación con el artista sonorense, las implicaciones negativas no se limitarían a ataques en redes sociales, también a una probable segregación dentro de la industria musical.

En su última edición de octubre, la revista TV Notas publicó un artículo donde cita a una persona del equipo de la barranquillera, quien reveló el motivo por el que Ángela no fue invitada a la fiesta que Shakira organizó para celebrar el lanzamiento de “Soltera”, sencillo del multipremiado álbum Las mujeres ya no lloran (2023).

Belinda, Danna, Kenia Os y Lele Pons fueron algunas cantantes y celebridades que participaron en el videoclip oficial de “Soltera”, así como en una íntima fiesta, cuyos aspectos fueron compartidos por la colombiana en sus redes sociales.

La interacción que se generó en torno a las publicaciones de Shakira implicó a Ángela Aguilar. Motivados por la curiosidad y la intención de subrayar su ausencia, en varios comentarios se mencionó el nombre de la artista de regional mexicano. De acuerdo con TV Notas, el motivo por el que Ángela Aguilar no fue tomada en cuenta no fue por Belinda, ex de Christian Nodal, sino porque Shakira fue advertida por su equipo del potencial impacto negativo que tendría en su imagen la presencia de Aguilar.

“Era evidente que Shakira no iba a invitar a una mujer que han cancelado en varias ocasiones y que para muchas no ha sido un ejemplo a seguir. Shakira crea canciones para las mujeres engañadas, hombres infieles y el desamor. ¿En qué parte entraría Ángela? Sería incongruente invitarla”, señalaron. “El objetivo es empoderar a las mujeres engañadas, no ‘a las que engañan’. Esa es la parte que nadie ha entendido bien. Ángela es señalada por interponerse en una relación. Incluso se ha dicho que en el pasado, Nodal también engañó a Belinda con ella”, afirma la publicación.