Shakira habría viajado de emergencia

La salud de William Mebarak, padre de Shakira, vuelve a generar preocupación, luego de que la cantante fuera captada llegando de manera inesperada a Colombia, donde su progenitor permanecería hospitalizado, la intérprete de “Hips don’t lie” fue vista el pasado 2 de noviembre en el edificio residencial donde viven sus padres, ubicado en el barrio El Country, en Barranquilla.

De acuerdo con la periodista Sulay Ucros, quien informó sobre el tema en el programa Al rojo vivo, la colombiana arribó al lugar en un convoy de dos camionetas, acompañado por un par de patrullas motorizadas de la policía.

Aunque hasta el momento no se han confirmado las razones de su repentina visita, la reportera señaló que el viaje podría estar relacionado con una nueva complicación médica de su padre, de 95 años. “Su viaje repentino a Colombia, según fuentes, podría ser por el estado de salud de su padre, que estaría pasando nuevamente por una recaída. Sin embargo, la cantante no ha confirmado esta información”, explicó Ucros.

Sin noticias

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el estado médico de William Mebarak, ni se ha confirmado oficialmente si permanece internado en un hospital de Barranquilla.

La preocupación por su salud se suma a los distintos episodios médicos que ha enfrentado en los últimos años, algunos de ellos de gravedad, y que han requerido hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y cuidados especializados.

¿Qué enfermedades ha enfrentado?

El padre de Shakira ha atravesado diversos problemas de salud desde 2022, cuando sufrió una caída que marcó el inicio de una serie de complicaciones médicas que han requerido atención hospitalaria.

En mayo de 2022, William Mebarak sufrió una caída en su domicilio que le provocó un traumatismo craneoencefálico, el accidente ocurrió en medio de una etapa complicada para la familia, mientras Shakira también enfrentaba cambios importantes en su vida personal.

Hidrocefalia y cirugía cerebral

En 2023, el padre de la cantante fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar la hidrocefalia, una condición caracterizada por la acumulación de líquido en el cerebro.

Para atender el padecimiento, los médicos le implantaron una válvula que permite regular el drenaje del líquido. La operación representó otro episodio importante dentro de su historial médico.