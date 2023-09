Shakira “lanza” dardo contra padre de Piqué

Shakira ha hecho honor a la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y ha cosechado éxitos desde su separación de Gerard Piqué, quien además es el padre de sus hijos Sasha y Milan.

La cantante colombiana estrenó “El Jefe”, su más reciente colaboración junto a Fuerza Regida, un grupo estadounidense de música regional mexicana. El videoclip ya supera varios millones de vistas en su primer día de vida en YouTube.

Lo que llama la atención es que Shakira no perdió oportunidad de lanzar un dardo al padre de Gerard Piqué, Joan Piqué Rovira, un empresario catalán, que supuestamente le habría enviado una carta a la colombiana para que abandonara la casa donde habitaba en Barcelona, tras su separación del exfutbolista y actual presidente de la Kings League, Gerard Piqué.

Shakira decidió mudarse a Miami, Florida, con sus hijos, tras descubrir la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, una joven de 23 años que actualmente es pareja del futbolista. Acostumbrada a la tiradera, Shakira no dudó en lanzar un mensaje a Joan Piqué, papá de su expareja. “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, se escucha cantar a la barranquillera.

En el video musical en el que aparece junto a los integrantes de Fuerza Regida, hay distintos escenarios que hacen referencia a las situaciones que viven los migrantes. Al inicio del videoclip incluso aparecen los artistas sobre “La Bestía”, un tren de carga en el que los migrantes pretenden cruzar el país para llegar a Estados Unidos.

En el momento en el que Shakira dirige una estrofa a su exsuegro, uno de los integrantes de Fuerza Regida pretende taparle la boca, en un tono burlón al verso que está por cantar la colombiana.

¿Quién es Lili Melgar?

Una canción dedicada a su exsuegro, pero sobre todo a la niñera de sus hijos, quien ha acaparado todas las miradas en las últimas horas. Pero, ¿quién es Lili Melgar y qué importancia tiene en la vida de la cantante?

Casi al final de la canción la cantante colombiana dice: “Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, además, aparece en pantalla, mirando fijamente a la cámara con gesto serio. Automáticamente, todo el mundo se ha preguntado, ¿Quién es Lili Melgar? Pues bien, Melgar, originaria de Bolivia, es la niñera que ella y Piqué contrataron para que cuidara de sus hijos, Milan y Sasha cuando eran pequeños y todavía vivían en Barcelona.

La artista ha querido rendirle su particular homenaje, ya que parece que fue la nanny la primera persona que informó a Shakira de sus sospechas sobre una posible infildelidad del futbolista.