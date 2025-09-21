Shakira le dice adiós a México

“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague” así es como versa el refrán popular y es precisamente así cómo se sintió la despedida de Shakira de la Ciudad de México donde se presentó por 12 noches en el Estadio GNP, durante tres etapas de su gira “Las mujeres ya no lloran”, número con el cual rompió el récord de más presentaciones en el recinto al oriente de la Ciudad de México, el cual ostentaba Grupo Firme con 9 conciertos.

Alrededor de las 21:45 horas la cantante colombiana salió en su típica caminata que más que un mero elemento visual es un elemento de comunión con el público casi como cuando un boxeador sale al ring rodeado de seguidores y detractores, en este caso todos fans de la cantautora colombiana. “Mi último concierto en Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP. Ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no habría sido posible y esto ha sido un verdadero regalo, el que jamás olvidaré. Gracias, México, vivir es increíble especialmente, vivir lo que se vive aquí aquí en tierra mexicana. Quiero que el mundo entero lo sepa. Que México es mágico. México, estamos y siempre somos uno”, dijo la cantante colombiana.

Mientras tanto algunas voces entre la audiencia gritaban “no te vayas, no te vayas”, en una voz desgarrada por el sentimiento de duelo que aunque empezaba la noche se hacía presente entre los 65 mil espectadores.

Shakira hace sonar sus éxitos en la noche 12 en el Estadio GNP, “Qué linda está haciendo esta gira por México. Sencillamente inolvidable. ¿Sabes lo que es para un artista llegar a un país como México, un país donde han cantado las estrellas más grandes del mundo de la música y decir, ‘Bueno, Bueno, pues. Seguramente, a ver si con suerte llenamos un GNP, dos GNPs. Y resulta que no, que acabamos haciendo 12 estadios GNP’, dijo.