Shakira no cantará en el Zócalo

La “manada” de Shakira se preparaba ante la posibilidad de un concierto gratuito, luego de que en redes sociales comenzaran a circular rumores sobre un show de la cantante en el Zócalo deCDMX. Sin embargo, la Secretaría de Cultura capitalina salió a desmentir la información.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría aclaró que la intérprete no se presentará en el Centro Histórico, ahora que regresa al país con su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

En su cuenta de X, la dependencia publicó: “La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es falsa la noticia sobre la presentación de Shakira en el Zócalo”.

Además, hizo un llamado a la población para no dejarse llevar por publicaciones que no provengan de fuentes oficiales y seguir la información únicamente a través de sus redes sociales: Facebook, @Cultura.Ciudad.de.Mexico; X, @CulturaCiudadMx, e Instagram, @culturaciudadmx.

En marzo pasado, tras siete años de ausencia, Shakira regresó a los escenarios mexicanos con su gira, considerada la más ambiciosa de su carrera. En esa ocasión ofreció siete conciertos que se convirtieron en verdaderos encuentros generacionales, reuniendo a fans de distintas épocas: desde quienes la siguen desde los años noventa, cuando su estilo era más rockero, hasta quienes la descubrieron con sus últimos éxitos.