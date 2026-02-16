Shakira no logra llenar en Chiapas

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira ha sido un gran éxito en todas partes, pero Chiapas podría ser la excepción, ya que no ha logrado llenar el recinto donde se presentará la cantante esta semana.

Debido a una deficiente organización, la baja venta de boletos es una realidad que afectará la imagen de la colombiana, quien ha tenido un exitoso tour con el que logró romper varios récords en el 2025. Aunque la intérprete originaria de Barranquilla no tiene nada que ver con las malas decisiones, pues su legado está lejos de un plan de venta fallido.

Actualmente han circulado promociones confusas, como un 2 x 1 o la entrega de boletos gratuitos a influencers locales, que han generado la molestia de los fans, quienes comparten que esta dinámica es un plan de emergencia para intentar llenar el estadio y con ello maquillar el fracaso en la venta de entradas.

El panorama es muy distinto a lo que se vivió en la Ciudad de México en el 2025, donde Shakira se presentó en doce ocasiones en el estadio GNP Seguros. Allá sí contó con un plan de venta eficiente, logrando la asombrosa cantidad de 780 mil boletos vendidos y permitiendo que miles de personas disfrutarán un espectáculo de primer nivel.

Chiapas ha mantenido una espera de aproximadamente 15 años desde la última presentación de la artista en el estadio Víctor Manuel Reyna, cuando vino promocionar su gira Sale el Sol, en el 2011.

Molestia entre los fans

La baja venta de entradas, las promociones, los descuentos, así como la entrega de boletos a influencers, han generado el enojo de los seguidores de la cantante, sobre todo entre quienes pagaron el precio completo.

En plataformas digitales, los asistentes potenciales han señalado que existe poca promoción local y fallas en la organización del evento, factores que, afirman, son los causantes de las bajas ventas. Mientras la fecha se acerca, crece la expectativa por saber si dichas estrategias lograrán levantar la convocatoria.