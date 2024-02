Pese a las complicaciones de la cantante Shakira con su ex pareja, Gerard Piqué, y el episodio de acoso por parte de un fan, al parecer, ella se dará una nueva oportunidad en el amor y así lo demostraría en su nueva canción.

Lejos de la serie de tiraderas donde tocó el tema de la infidelidad, presuntamente, ahora se ha filtrado lo que será su nuevo sencillo, el cual estaría dando pistas de su actual situación amorosa.

“Para que me tortures, ya lo sé, era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo, no es junto conmigo”, dice la letra.