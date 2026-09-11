Shakira prepara residencia en España

Antes de que viaje a España para su residencia musical por esos escenarios, Shakira y Maluma se unen nuevamente en una nueva colaboración musical.

Ambos cantantes colombianos anunciaron el lanzamiento de su nuevo tema en conjunto titulado “Agua”. La canción se estrenará el próximo 17 de septiembre en todas las plataformas digitales. Esta es la primera colaboración de Shakira y Maluma en ocho años, cuando lanzaron el hit “Clandestino”.

Otro tema que le ocupa a Shakira es que también dio a conocer en su cuenta oficial en Instagram los nombres de los artistas invitados a su residencia de 12 conciertos en Madrid, España.

Apariciones especiales

Bajo el nombre de “Es latina”, los invitados participarán en distintos conciertos a lo largo del mes que dura la residencia de Shakira. Las estrellas citadas son: Amaia, Nathy Peluso, Aria Vega, Guitarricadelafuente (muy de moda ahora por actuar en la película ‘La bola negra’, premiada en Cannes), Gale, Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos y Yerai Cortés.

También aparecen en el cartel artistas emergentes como Iza Tkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi, así como músicos y agrupaciones provenientes del Benidorm Fest, en alianza con RTVE.

A su llegada a Madrid, la revista Hola España preparó un especial de 148 páginas de Shakira y su historia.