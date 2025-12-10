Shakira presentará un concierto inolvidable

El próximo 21 de febrero del 2026, la cantante internacional Shakira volverá al estado de Chiapas. En esta ocasión los seguidores de la intérprete de “Antología”, “Días de enero” y “Las de la intuición” disfrutarán Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

De primer nivel

El megaconcierto se llevará a cabo en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, que ha albergado a grandes voces como Enrique Iglesias y Luis Miguel. En rueda de prensa, Darío de León, el director de Generamúsica, precisó que la colombiana presentará el mismo show que ha montado en lugares como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Buenos Aires, en entre otros.

Resaltaron que utilizará un escenario de primer nivel, el cual tendrá justo a la mitad una pasarela que será la zona donde la artista permanecerá la mayor parte del concierto para que las personas tengan la oportunidad de verla más de cerca.

Habrá también una pantalla de 50 metros con la que Shakira estará interactuando constantemente, además de pulseras que irán cambiando de colores durante la presentación. María Eugenia Culebro Pérez, secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, indicó que la visita de la colombiana generará una derrama económica muy importante para la entidad.

Preparados

Precisó que Chiapas, en esta “nueva era”, se encuentra listo para recibir conciertos de gran magnitud, y afirmó que personas de otros lugares e incluso países vendrán a Tuxtla Gutiérrez, con lo que se incrementará la ocupación hotelera.