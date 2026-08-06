Shakira recrea su popular “meme”

Luego de años de que una de sus fotografías se convirtiera en un “meme” por excelencia, Shakira recrea la instantánea que le fue tomada hace décadas, cuando su carrera comenzaba a ascender, en los años noventa y causó euforia entre sus fans que, no terminan de sorprenderse de la sencillez de la “Loba”.

Desde hace largo tiempo, usuarios de internet han recurrido a una imagen de Shaki, la que data de la década de los noventa, específicamente de 1997, en donde la intérprete de “Pies descalzos” aparece frente a una computadora, simulando que escribe en el teclado de la misma.

Tras años de que la fotografía tomada por el colombiano Óscar Berrocal fuera utilizada con algunas frases de canciones de la artista, haciendo referencias a trabajos fallidos de titulación o a la espera para la compra de un boleto para un concierto masivo, la barranquillera ha hecho lo propio.

Ahora, la famosa recrea la imagen que la ha inmortalizado, pero esta vez frente a una impresora y en una silla ergonómica. Con humor, Shakira adjuntó a la foto la frase: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

A solo una hora de que la artista compartiera el post, en su cuenta de Instagram, ya cuenta con más de 440 mil reacciones y miles de comentarios de sus fans, entusiasmados porque la colombiana se subiera “al tren del mame”.

Origen

Fue el propio creador de la foto, Óscar Berrocal, quien relató al diario colombiano El Tiempo, hace un año, cómo fue que capturó la instantánea que décadas después adoptaría el carácter de “meme”.

Era 1997, la época en que Shakira estaba por lanzar su cuarto álbum, ¿Dónde están los ladrones?, y su nuevo productor de la época, Emilio Estefan, planeaba internacionalizar su carrera. Berrocal arribaba a las instalaciones de El Heraldo de Colombia, periódico en el que trabaja en esa época y, se llevó la sorpresa de que, la cantante se encontraba en las instalaciones.

Entonces, como petición de sus editores, la famosa posó frente a un ordenador, fotografía que serviría para ilustrar una nota sobre ella, la cual sería publicada en la sección juvenil, conocida con el nombre “Pelados”.