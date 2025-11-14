Shakira regresa a Disney con Zootopia 2

Shakira regresará a Disney para la esperada secuela de Zootopia 2, dando voz nuevamente a Gazelle, la carismática estrella pop del universo animado. En 2016, la artista estrenó “Try Everything”, tema principal de la primera película del estudio.

La cantante lanzó su nuevo video musical llamado “Zoo”, canción original que formará parte de la banda sonora de la cinta animada que se estrenará el próximo 27 de noviembre en México. En el video, Shakira luce distintos atuendos inspirados en su personaje Gazelle, combinando su estilo energético y transformador con imágenes tanto de la película como de la vida real.

En el videoclip también aparecen algunos de los personajes más queridos de la primera entrega de Zootopia, entre ellos: Judy Hopps, con la voz de Ginnifer Goodwin; Nick Wilde, con la voz de Jason Bateman; Gary De’Snake, interpretado por Ke Huy Quan y Nibbles Maplestick, con la voz de Fortune Feimster

El nuevo proyecto musical de Shakira fue dirigido por Hannah Lux Davis, reconocida directora y editora de videos musicales para artistas como Demi Lovato, Doja Cat y Avril Lavigne.