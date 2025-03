Shakira no quiso irse de Chile sin antes regalarle un momento especial a sus seguidores. El lunes, la cantante salió a las puertas del hotel Mandarín, en Santiago, para convivir con los fans que, desde muy temprano se dieron cinta a las entrada del lugar. Además de saludar y regalar algunas fotos y autógrafos, sorprendió con un pequeño concierto improvisado. “Yo no me voy a despedir de ustedes sin cantarles algo”, dijo la barranquillera, desatando la euforia de la multitud. Entonces, hizo de la calle su escenario y, junto a su banda, ofreció una versión acústica de “Antología”, uno de sus más grandes éxitos.

A pesar de algunos problemas con el audio, la multitud enloqueció y cantaron, a todo pulmón, junto a la artista. Este gesto llegó tras la polémica cancelación de los dos conciertos que la intérprete de “Monotonía” ofrecería en el estadio Nacional, como parte de su reciente gira mundial.

La primera fecha, programada para este pasado domingo, fue suspendida tan solo seis horas antes de que diera inicio. La noticia fue dada a conocer por la propia cantante, mediante un comunicado de prensa en el que explicó los motivos. “Nos hemos encontrado con que el suelo donde iría mi escenario esta desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, fans y la mía propia”, escribió.

Asimismo, explicó que ya regresaría en cuanto le fuera posible para cumplir con la deuda que ya tenía con su público. Antes de regresar a su hotel, Shakira agradeció a los fans por su apoyo y les declaró el profundo amor que siente por ellos. “Gracias, Santiago, gracias por el apoyo, los quiero mucho”, expresó.