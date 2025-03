Para Shakira, la mujer vive un momento importante porque puede elegir cómo reconstruirse, aunque la sanación pueda tardar muchos años. En su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante de 48 años ha ido recuperándose de las heridas que le dejó su rompimiento con el padre de sus hijos Gerard Piqué.

La famosa admite que a veces siente el dolor, pero eso no le impide seguir festejando, bailando, cantando. “Se puede ser feliz incluso con un dolor profundo”, dijo en entrevista en el noticiero Despierta, y confesó que ama México. “Estoy encantada con el trato, con el cariño; no me quiero ir”, dijo. La colombiana confiesa que está enamorada del público mexicano, de su entrega y de su amor. “Me han reparado el alma”, aseguró.

En la Ciudad de México, Shakira ofreció ya cuatro de los siete siete shows programados, todos con un sold out.

Apariencia

La intérprete de “Te felicito” habló de la apariencia que hay en las redes sociales en pro de ocultar los verdaderos sentimientos, pero admitió que todos han pasado momentos difíciles, de decepción, incluida ella. “El público ha hecho una gran labor de hacerme sentir valorada y que vale la pena seguir luchando”, expresó.

Para Shakira, sentir dolor fue una oportunidad creativa que debe de ser vivida para poder sanar. “El dolor no sólo hay que sentirlo, hay que pensarlo, es la única manera de superarlo”, señaló.

Además, puntualizó que si en su momento sintió rabia, frustración y dolor, estos sentimientos los transformó y los aprovechó en creatividad y productividad para poder reconstruirse.

Esta convencida que aunque antes se tenía que llorar en la intimidad y no frente a los hijos, ahora ya no va mentirse a uno mismo ni mentirle a la sociedad, consideró.