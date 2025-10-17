Shakira sigue facturando

Shakira ha vuelto a ser el foco de atención con una nueva serie de imágenes que, desde el primer minuto, han provocado comentarios. La cantante, que se encuentra inmersa en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, compartió lo que podría ser el adelanto de un nuevo video, lo cual ha emocionado a sus seguidores.

En las fotos, captadas por la lente de Nicolas Gerardin, se puede ver a la colombiana en el que podría ser el vestidor de un club deportivo, tatuando un lobo y la palabra “Wolf” en el glúteo de uno de los jugadores.

En un par de instantáneas más se puede ver a la famosa caminar frente al que sería un equipo de futbol, a juzgar por los shorts con número impreso en el lateral del muslo, así como las medias altas y los zapatos deportivos negros.

Pero los chicos parecen tener cierto miedo a “La Loba”, pues no llevan jersey y cubren con sus manos la entrepierna, mientras ella posa con mucha seguridad y la frente en alto.

Shakira no dio más detalles sobre las fotografías, pues sólo se limitó a escribir: “Ponle título a esto…”, lo que ha dejado que vuele la imaginación de sus fans, pues también podría estar calentando motores para la próxima Copa del Mundo.