La cantante Shakira triunfó en el primero de los 11 conciertos que tiene programados en México, como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

No obstante, algunos fanáticos de la estrella que asistieron al espectáculo musical que se llevó a cabo el 12 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, usaron sus redes para expresar su descontento porque no cantó con mariachi.

Esto, después de que el cantante Jesús Gama Jr., integrante del Mariachi Gama 1000, aseguró que “La Loba” los había contactado para colaborar en todos los shows en México. “Ya estamos confirmados, vamos a ser la sorpresa de la gira de Shakira en México. De hecho, empezamos aquí en el BBVA en Monterrey”, dijo en entrevista para el programa Menos Serio Q Snserio.

Las declaraciones del mariachi ilusionaron al público mexicano y provocó que muchos esperaban con ansias poder escuchar en vivo la versión de “Ciega, sordomuda” con mariachi, como lo hizo en 1999 con MTV.

Aun sin mariachi, Shakira brilló y durante su presentación agradeció al público mexicano por cobijarla a lo largo de su carrera. “Por fin, primera noche en este país, en México; este país que me abrió sus puertas, en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa, gracias, México”, externó.