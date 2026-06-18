Shakira y García-Rulfo desatan rumores

Una serie de fotografías convirtieron a Shakira y al actor mexicano Manuel García-Rulfo en tendencia en las redes sociales. Ambos fueron captados juntos, desatando especulaciones sobre un posible romance.

Las imágenes, difundidas por medios estadounidenses, muestran a la cantante y al protagonista de Pedro Páramo saliendo del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, mientras platicaban y se reían.

En una de las fotografías, incluso, se puede ver al famoso recargado en lo que parece ser la cabina del valet parking, y sonriendo, y a un lado de él está la colombiana, cargando con una chamarra en las manos y con una expresión relajada. Segundos más tarde, aparece la camioneta de García-Rulfo, y, como buen caballero le abrió la puerta a la cantante para después irse juntos.

Un momento idóneo

El encuentro llamó la atención porque ocurre en un momento destacado para ambos. Mientras Shakira sigue cosechando éxitos con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, él continúa posicionando su carrera en Hollywood gracias a sus trabajos en la serie The Lincoln lawyer y su aparición en la cinta Jurassic World: rebirth.

La reacción de los fans tampoco se hizo esperar, sobre todo porque, aseguran, desde hace mucho tiempo no veían a la intérprete de “Pies descalzos” tan feliz. “¿Qué?, me muero”. “Se ve super feliz”. “Tiene muy buenos gustos”. “Nada perdida, está bien guapo”. “Madre mía, Shakira se ve espectacular”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Anteriormente, la famosa había sido involucrada sentimentalmente con el piloto Lewis Hamilton y el actor inglés Lucien Laviscount. Por su parte, Rulfo sostuvo una relación con Audrey McGraw, hija de los cantantes de música country Tim McGraw y Faith Hill.