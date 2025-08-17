Shakira y Piqué venden lujosa propiedad

A través de una operación valorada en algo más de tres millones de euros, según ha podido adelantar en exclusiva ABC. El conjunto inmobiliario, compuesto por tres casas, fue adquirido durante su relación con la intención de transformarlo en un gran complejo familiar interconectado. Allí residían Shakira, Piqué y sus hijos, Milan y Sasha, además de los padres de la cantante y parte del personal de servicio. Sin embargo, la ruptura entre el exfutbolista y la compositora en 2022, dejó el proyecto inconcluso, siendo la tercera vivienda, que debía ser reformada para unirse al resto, la que finalmente se ha vendido de manera independiente.

Al margen de esta transacción, las otras dos propiedades principales permanecen a la venta por un precio conjunto que asciende a 10,99 millones de euros. Los inmuebles, cuya parcela alcanza un total de 3.800 metros cuadrados, ofrecen más de 700 metros cuadrados construidos, distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, piscina interior y exterior, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y amplias terrazas. El diseño de la arquitecta Mireia Admetller, terminado en 2012, incluye tres plantas principales y dos niveles subterráneos con bodega y garaje.

Dificultades

Pese a las características atractivas de las fincas, el proceso de venta avanza lentamente, ya que algunas agencias inmobiliarias de la zona señalan que el precio resulta elevado incluso para un área tan exclusiva como Esplugues de Llobregat. A esto se suma la discreción con la que se gestiona la operación, pues no se han publicado anuncios en portales ni en agencias, ya que la gestión está en manos de una sociedad administrada por Joan Piqué, padre del exjugador del FC Barcelona.

La venta de la que fuera un día parte de la propiedad de la mediática ya expareja, se produce en un contexto en el que Shakira reside desde hace dos años de manera permanente en Miami, junto a sus hijos. Por su parte, Piqué mantiene su actividad empresarial al frente de la empresa Kosmos en Barcelona, desplazándose con frecuencia a Estados Unidos para cumplir con el acuerdo de custodia compartida que mantiene a día de hoy con la colombiana.