Los habitantes de La casa de los famosos México vivieron su segunda gala de eliminación, un momento cargado de tensiones y emociones mientras uno de ellos se despedía del ansiado premio de 4 millones de pesos.

La atmósfera dentro del reality show fue nuevamente muy comentada en redes sociales luego de que las alianzas estratégicas generan debates, esperando que en los posicionamientos hubiera un poco más de polémica, cosa que esta vez, dejó decepcionados a muchos.

El pasado 28 de julio, la audiencia fue testigo de la eliminación de Paola Durante. Esta vez, los nominados que enfrentaron la posibilidad de abandonar la competencia fueron Karime Pindter, Gala Montes, Shanik, Arath de la Torre y la joven influencer Brigitte Bozzo. Sin embargo, esta última logró ser salvada por Ricardo Peralta, quien gracias a su inmunidad obtuvo el derecho de rescatar a un nominado.

El primer rescatado de esta gala fue Arath, quien estalló en llanto al escuchar su nombre. Lo siguió Karime. Finalmente, Shanik y Gala entraron a la puerta de eliminación, donde se reveló que la persona que abandona la competencia es la periodista Shanik Berman.

Así fueron los posicionamientos

Los posicionamientos de los concursantes no fueron tan agresivos y polémicos esta semana, lo que generó molestia en el público en redes sociales. Muchos consideran que algunos participantes no han sido lo suficientemente frontales.

Ricardo Peralta, enfrentándose a Karime, dijo: “Estoy aquí porque quiero hacerte saber que no soy hipócrita; cualquier pacto que haya existido deja de existir. Le rogaste a Adrián una entrevista, no eres orgánica. No quiero saber que fui utilizado por ti, por eso quiero que salgas”.

Por otro lado, Adrián Marcelo se dirigió a Arath diciendo: “Me incomoda hacer esto. De los nominados, eres el que más indiferencia ha demostrado al salir; no tengo nada en contra tuya”. En un momento inesperado, luego del posicionamiento, Agustín se acercó a Gala para plantarle otro beso, continuando con la tensión romántica que comenzó durante la fiesta y que tal vez, podría enfrentarlos con Gomita, quien esperaba se pudiera dar algo más con el argentino.