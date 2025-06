Shanik revela acoso de Andrés García

La conductora Shanik Berman llamó la atención luego de confesar que, durante sus primeros pasos en el periodismo, Andrés García le habría pedido practicarle sexo a cambio de concederle una entrevista.

Dentro de la más reciente edición del programa de su compañera Maxine Woodside, Berman sorprendió a sus compañeros de mesa relatando la vez que conoció al actor. Indicó que no tenía idea de quién era él y, en su desconocimiento, vivió una anécdota controvertida con García. “Fue la primera película que me mandaron a cubrir. Yo no sabía quién era Andrés García y veo al hombre más hermoso, con los ojos verdes, y le digo ‘oye, es que me mandaron a cubrir una entrevista con Andrés García. ¿Tú sabes quién es?’. Me dijo ‘sí, vente, te llevo’. Me llevó a su camerino, se abrió el pantalón se sacó el sexo y me dijo ‘llégale y bebe’”, contó.

Para Woodside, se trató de una vivencia que le pudo pasar a cualquiera, pues era algo “común” en tiempos anteriores. Sin embargo, para la periodista Liz López se trató de un caso evidente de acoso.