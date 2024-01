Shannen Doherty, además de ser una las actrices más populares en la década de los noventa, también se ha convertido en una de las celebridades más sinceras al compartir sin ninguna pena su complicada lucha contra el cáncer, enfermedad a la que se enfrenta desde hace diez años y que desde el año pasado llegó hasta su huesos, motivo por el que ha compartido cada vez más detalles sobre sus reflexiones de vida.

En días pasados, la actriz estadounidense que participó en la serie Beverly Hills 90210, sorprendió a los escuchas de su podcast Let’s be clear al revelar los planes que tiene para su funeral, un momento que espera no sea tan concurrido. “Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí”, menciona.

Shannen Doherty, de 52 años, asegura que su único deseo es que dicho momento no se inunde de falsedad. “No los quiero allí porque sus razones para presentarse no son necesariamente las mejores. En realidad, no les agrado, y tienen sus razones, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral”, señaló.

En todo momento, la actriz evitó compartir los nombres de las personas que estarían “vetadas” del sensible momento. No obstante, se mostró reflexiva sobre aquellos asistentes cuya presencia sí desea. “Esa es la lista más corta y mejor. No puedo darte una lista de quién no quiero porque es demasiado larga”, dijo.

Finalmente, Shannen Doherty asegura que con dicha declaración espera que aquellas personas “capten la indirecta” para que no tengan la presión de asistir a su funeral, un momento que ella imagina como “una fiesta del amor” cuyo objetivo sea celebrar su vida.

Una de las personas que públicamente ha tenido discrepancias con la actriz Shannen Doherty es su exesposo Kurt Iswarenko, de quien anunció su separación en abril del año pasado, aparentemente porque la habría engañado durante años, específicamente cuando enfrentaba su delicada batalla contra el cáncer.

Han pasado casi diez años desde que la actriz, productora y directora estadounidense ha tenido que someterse a delicados tratamientos para buscar una mejora en su salud, una experiencia que la mantuvo alejada de los reflectores durante un tiempo pero que ahora está dispuesta a compartir.

Recordemos que fue en 2015 cuando la actriz y productora recibió la noticia de que tenía cáncer de mama, y aunque dos años después logró entrar en remisión tras someterse a una mastectomía, quimioterapias y radiación, la enfermedad regresó.