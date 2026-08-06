Shawn Mendes confirma relación

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Shawn Mendes felicitó a su novia Bruna Marquezine con unas palabras que rápidamente provocaron reacciones entre sus seguidores.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Eres una luz y una madre en cada lugar al que entras. No quiero ponerme demasiado sentimental, pero de verdad has cambiado mi vida y estoy inmensamente agradecido de tenerte”, compartió.

El cantante de “Stitches” también aprovechó la publicación para escribirle una frase en portugués: “Eu te amo muito muito muitoo”, escribió. Expresión que significa: “Te amo muchísimo”.

La publicación estuvo acompañada de varios videos grabados durante una visita de la pareja a Casa Amarela Providencia, un proyecto social ubicado en Río de Janeiro.

En las imágenes aparece Bruna siendo recibida por un grupo de niños que corren a abrazarla. En otro momento aparece cantando y bailando mientras los pequeños le interpretan “Las mañanitas”. Shawn también incluyó un video divirtiéndose con los niños del lugar, además de una fotografía junto a la actriz durante su estancia en Brasil.

Así comenzó la historia de amor

Los rumores sobre la relación entre Shawn Mendes y Bruna Marquezine comenzaron a finales del año pasado, cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones tanto en Estados Unidos como en Brasil.

Aunque al principio mantuvieron su romance con discreción, en los últimos meses ambos han dejado ver que su relación atraviesa por un buen momento. En mayo pasado, la actriz brasileña visitó la Ciudad de México acompañada del canadiense. Durante su estancia, la pareja fue captada paseando y turisteando por Coyoacán, además de realizar grabaciones para una nueva campaña publicitaria y disfrutar de mercados locales

Antes de iniciar esta historia de amor, Mendes tuvo relación con Camila Cabello, con quien tuvo un romance intermitente entre 2019 y 2023. Posteriormente también fue relacionado con Sabrina Carpenter, mientras que Marquezine tuvo un noviazgo con el futbolista Neymar Jr. En octubre de 2024, el cantante compartió con sus seguidores de Tiktok su manera de vivir las relaciones y aseguró que había dejado de sentirse presionado por encontrar a “la persona indicada”.

“Cuando estás soltero, existe la presión de buscar a ‘la persona indicada’... es mucha presión para alguien cuando empiezas a salir con alguien”, dijo en su video. “He estado tratando de quitarle esa presión a la otra persona y simplemente permitirme experimentar el amor que surge en ese momento, donde sea y como sea. Todos necesitamos un poco de cariño, un poco de abrazos”.