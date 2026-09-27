Sheinbaum confirma regreso de BTS

Como lo había prometido hace seis meses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el regreso de BTS a la CDMX en 2027; durante una conferencia en conjunto con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. “Esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, declaró la mandataria como una verdadera army que alaba a sus k-idols.

Sheinbaum Pardo continuó con su entusiasmo e informó que se presentará Stray Kids en territorio mexicano como parte de su gira Straycity en el Estadio GNP Seguros. Otro de los proyectos anunciados por la jefa de Estado y el mandatario surcoreano fue la posibilidad de establecer un centro de cultura k-pop en México, donde las seguidoras de este género musical tendrán la oportunidad de disfrutar de música y otras actividades artísticas y culturales. Asimismo, un Instituto de Cultura de México en la República de Corea.

Verdaderas fanáticas

Actualmente, México concentra el mayor mercado de k-pop en América Latina y encabeza las importaciones regionales de cosméticos y productos gastronómicos provenientes de esta nación.

El pasado 6 de mayo, Sheinbaum sostuvo una reunión con el grupo surcoreano en las instalaciones de la sede presidencial en el Zócalo de la CDMX. En punto de las 17:06 horas, la agrupación salió por uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a las armys mexicanas, quienes llevaban horas esperando para tener la oportunidad de verlos.

Los chicos de la banda saludaron a las asistentes, y dieron un discurso en español donde les agradecieron y les recordaron todo el amor que ellos sienten por el país y las seguidoras.