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Sheinbaum confirma regreso de BTS

Septiembre 27 del 2026
Sheinbaum confirma regreso de BTS

Como lo había prometido hace seis meses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el regreso de BTS a la CDMX en 2027; durante una conferencia en conjunto con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. “Esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, declaró la mandataria como una verdadera army que alaba a sus k-idols.

Sheinbaum Pardo continuó con su entusiasmo e informó que se presentará Stray Kids en territorio mexicano como parte de su gira Straycity en el Estadio GNP Seguros. Otro de los proyectos anunciados por la jefa de Estado y el mandatario surcoreano fue la posibilidad de establecer un centro de cultura k-pop en México, donde las seguidoras de este género musical tendrán la oportunidad de disfrutar de música y otras actividades artísticas y culturales. Asimismo, un Instituto de Cultura de México en la República de Corea.

Verdaderas fanáticas

Actualmente, México concentra el mayor mercado de k-pop en América Latina y encabeza las importaciones regionales de cosméticos y productos gastronómicos provenientes de esta nación.

El pasado 6 de mayo, Sheinbaum sostuvo una reunión con el grupo surcoreano en las instalaciones de la sede presidencial en el Zócalo de la CDMX. En punto de las 17:06 horas, la agrupación salió por uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a las armys mexicanas, quienes llevaban horas esperando para tener la oportunidad de verlos.

Los chicos de la banda saludaron a las asistentes, y dieron un discurso en español donde les agradecieron y les recordaron todo el amor que ellos sienten por el país y las seguidoras.

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