Shia LaBeouf está en problemas

La situación legal del actor estadounidense Shia LaBeouf acaba de complicarse; y es que, tras ser arrestado el pasado 17 de febrero por participar en una pelea dentro de un bar, la estrella de cine volvió a las rejas.

De acuerdo con información del diario The Guardian, este fin de semana, el protagonista de Transformers se presentó voluntariamente ante las autoridades, para enfrentar un nuevo cargo por agresión simple. El medio explicó que, tras comparecer ante la oficina del sheriff, LaBeouf pagó una fianza de 5 mil dólares y fue puesto en libertas. Este monto se suma a la multa de 100 mil dólares que le fue impuesta hace unas semanas.

Este nuevo cargo está relacionado con el incidente que lo llevó a ser detenido por primera vez. En ese entonces, LaBeouf fue arrestado por dos cargos de agresión menor. De acuerdo con el informe policial, uno de los denunciantes aseguró que el actor le dislocó la nariz de un puñetazo.

Los documentos legales también señalan que, durante el altercado, el histrión lanzó varios insultos homofóbicos, por lo que le fue ordenado someterse a un programa de rehabilitación y someterse a pruebas periódicas de detección de sustancias.

Sin embargo, en una reciente entrevista con un canal de Youtube, Shia se mostró renuente a cumplir con lo establecido por las autoridades, pues no cree que la rehabilitación lo ayude: “Mi comportamiento fue una mierda. ¿Significa eso que tengo que volver a rehabilitación? Simplemente no me interesa. No creo que tenga las respuestas, de verdad que no. Si de verdad quisiera, iría”, dijo a Channel 5.

LaBeouf volverá a la corte el próximo 9 de marzo para conocer su futuro legal.