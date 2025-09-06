Sí habrá temporada 3 de Merlina

Merlina se ha convertido en un fenómeno global, capturando a millones de espectadores con la intrigante y misteriosa trama de toda la familia Adams. Luego del estreno de la segunda temporada y la conclusión de los últimos cuatro capítulos este miércoles, muchos fanáticos de la serie se preguntan, ¿habrá temporada 3 de Merlina?

Esto reafirma el éxito entre la audiencia con la entrega de esta segunda temporada y que quieren ver mucho más del desenlace de la trama que ha dejado muchas pistas para una posible tercera entrega.

Es oficial que habrá una tercera temporada de la serie, ya que el pasado 23 de julio la cuenta oficial de Instagram de Netflix hizo una publicación confirmando esta noticia. Aunque aún no se conoce la fecha de lanzamiento, en la descripción de la publicación mencionan que ya están trabajando en ello. Dada la popularidad de la serie, esto aumenta aún más las expectativas.

De acuerdo con el final de la segunda temporada de Merlina, quedó en suspenso con la transformación definitiva de Enid a loba, imposibilitando su regreso a su forma humana. Este podría ser un posible desafío en la tercera temporada, ya que Merlina buscaría una manera de devolver a Enid a su forma humana.

Se podría ver aún mejor el desenlace de la vida de ciertos personajes nuevos que aparecieron en la segunda temporada como Ophelia hermana de Morticia, la profesora Rosaline Rotwood, entre otros.