﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Sí le pueden quitar la corona

Noviembre 28 del 2025
Sí le pueden quitar la corona

La reciente victoria de Fátima Bosch en Miss Universo se ha visto envuelta en el escándalo y es que, apenas recibió la corona, las acusaciones de supuesto fraude, las renuncias y reclamos de sus compañeras y los señalamientos hacia el dueño de la organización, Raúl Rocha Cantú, comenzaron a surgir.

Esta situación ha hecho que los seguidores del certamen comiencen a cuestionarse sobre el reinado de la mexicana y la pregunta sobre si podría perder el título comience a rondar.

Convertirse en Miss Universo no solo significa ser conocida como la mujer más bella del mundo, también trae consigo estrictos lineamientos que, de no llevarse a cabo pueden traer serias sanciones que incluyen la destitución.

Causas para perder reinado

Incumplimiento de obligaciones. La Miss Universo, además de una banda y corona, adquiere una apretada agenda que incluye eventos oficiales, apariciones, giras, promociones, campañas. La falta de asistencia, la negativa o la priorización de actividades personales sobre éstas puede ser causa de destitución.

Violación del contrato o negativa a firmarlo. El título viene acompañado de un contrato que marca derechos y deberes: horarios, exclusividades, conductas, publicidad. Si la reina se niega a firmar o rompe cláusulas, la organización puede actuar.

Dañar la imagen del certamen. Declaraciones polémicas, escándalos, denuncias serias o comportamientos contrarios a los valores de la organización pueden ser motivo para revocar el título.

Irregularidades en la elegibilidad o en el proceso de selección. Si se descubre que la ganadora no cumplía requisitos esenciales (documentación, elegibilidad, veracidad de datos) o hubo fraude en la selección, la corona podría ser retirada.

﻿