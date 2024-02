Tras su cierre al público en 2017, el deteriorado Polyforum Siqueiros se convierte en uno de los puntos de encuentro principales de la Semana del Arte, pues albergará el performance Estados fragmentados, de Carlos Amorales (Ciudad de México, 1970), como parte de la Feria Material.

Este proyecto que ha trabajado Amorales en el último año, quien se encargó de la escritura de las canciones y el diseño del vestuario. La obra cuenta el mito de la deidad con forma de serpiente llamada Naga, creadora de la humanidad a través del canto. Si bien las Nagas son figuras de mitologías y religiones orientales, el mito fue creado por la inteligencia artificial de Chat GPT y moldeado por el artista.

En el performance, que plantea una reflexión sobre cómo las discrepancias ideológicas y la radicalización política han fragmentado a la sociedad, participan la cantante experimental Sarmen Almond, el percusionista Diego Espinosa y la coreógrafa Priscila Hernández, así como 20 cantantes, 20 percusionistas y 20 bailarines.

Amorales explica más sobre el trasfondo de este performance y comparte sus reflexiones en torno a la fragmentación con la que lidia la sociedad y cómo ha decidido mantenerse optimista con respecto al futuro del país y la humanidad.

¿En qué consiste Estados fragmentados?

Es una fusión de distintas disciplinas. Yo principalmente soy artista visual, parto de ahí, y en los últimos años he venido trabajando con el canto y coros. Es una historia mitológica, yo creé las canciones y trabajo con la cantante Sarmen Almond. Trabajé una contrapropuesta al canto con el percusionista Diego Espinosa.

Les pedí que compusieran música que se hace con el cuerpo, cada uno por su lado. Se usa la voz y la percusión de golpear el propio cuerpo. El mito es sobre la creación del mundo, viene de una imagen que se me apareció, me imaginé una especie de deidad creando el mundo con su voz y busqué en línea si existía el mito. Le pregunté a Chat GPT y me dijo que ese mito no existía y le pedí que me escribiera un mito, que yo fui transformando.

Se volvió el mito de una serpiente (Naga) mitológica que crea el mundo cantando, quería crear una cosa arcaica y primigenia, como lo es el origen del mundo, con algo contemporáneo, como lo es la inteligencia artificial.

¿De dónde viene el título de Estados fragmentados?

Viene un poco de la idea de Estados Unidos, pero son Estados fragmentados, lo contrario. Vivimos en un mundo que se está fragmentando, suceden muchas contradicciones, como en las ideologías.

Sobre la deidad Naga, ¿fue creación de Chat GPT o suya?

No, yo se lo atribuí. Hace dos años hice una obra, La serpiente de los días, para el Museo Kaluz, sobre la pandemia, este momento de espanto. Durante el proceso de esta nueva pieza empezó a salir este personaje, pero menos oscuro, antes era un monstruo y ahora siento que es sublime. Es casi como si fuera una segunda parte de esa historia. Exactamente no sé por qué la idea de trabajar con las serpientes; vi que las Nagas son serpientes que acompañaron a Buda, pero también acá en México tenemos a Quetzalcóatl… veo muchas conexiones posibles.

¿Está a favor de usar la inteligencia artificial para hacer arte?

Creo que está generando el mismo espanto que causó la fotografía. Pero lo importante es entender cómo trabajarla. No me siento un partidario de la tecnología, pero tampoco estoy en contra. Fue más la curiosidad de ver qué es, cómo nos funciona. Me interesa más la parte existencial, cómo es que nos afectará.

¿Por qué eligió el Polyforum?

Lo principal del performance es el canto coral y generalmente eso se hace en iglesias y este lugar tiene esa especie de grandeza. Y sentí que tiene una relación muy fuerte con el contenido del mural, que es La marcha de la humanidad, de Siqueiros.