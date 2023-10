La cantante australiana, Sia Kate Isobelle Furler, conocida simplemente como Sia, quien suele utilizar pelucas extravagantes que cubren casi por completo su rostro en sus presentaciones musicales, sorprendió a sus seguidores con su última aparición, en la que subió al escenario con un rostro completamente irreconocible.

Resulta que la intérprete de “Chandelier” fue invitada a los Premios Daytime Beauty 2023, pero esta vez lo hizo sin su característico look y compartió con el público que se había sometido a un tratamiento estético.

Durante su discurso, antes de presentar uno de los galardones, Sia expresó su satisfacción con los resultados obtenidos gracias a un especialista de Beverly Hills. “Me sometí a un lifting facial increíble. El doctor ha hecho un trabajo asombroso, y no solo para las estrellas del pop de todo el mundo. Estaba mostrando una foto de mí antes y después justo antes de subir a este escenario”, declaró.

En los últimos años, varias artistas han decidido dejar de ocultar sus procedimientos estéticos y enfrentar el estigma que a menudo los rodea. Sia previamente había compartido que tomó esta decisión para mejorar su autoestima.

Sin embargo, algunos usuarios en línea consideran que someterse a estos procedimientos conlleva riesgos, citando casos como el de la modelo Silvina Luna, quien falleció después de intentar mejorar la apariencia de sus glúteos. A pesar de que algunas de sus canciones se han convertido en éxitos globales, Sia no es una figura pública que frecuentemente se exponga en los medios. Su característica distintiva de ocultar su rostro se ha convertido en uno de sus sellos. Pero, ¿se debía a la vergüenza de mostrarse al mundo?

En el 2013, Sia escribió un artículo titulado “My Anti-Fame Manifesto”, publicado en la revista Billboard. En él, explicaba que ella y la fama no serían una buena pareja debido al odio que genera estar en el ojo público. “Si alguien que no es famoso supiera lo que significa ser una persona famosa, nunca querría ser famoso”, escribió.

Sia dejó claro que no deseaba la fama ni ser reconocida públicamente, ya que siempre había estado detrás de escena escribiendo canciones para artistas pop como Beyoncé, Rihanna y Britney Spears. “He estado escribiendo canciones para estrellas del pop durante un tiempo, me he hecho amiga de ellas, he visto cómo es su vida y no es algo que quiera para mí”, expresó entonces.

Ocultar su rostro le permitía moverse libremente, sin la constante presencia de paparazzi acechándola en cada esquina.