Sia vendió su catálogo musical

La cantante y compositora australiana Sia, conocida por éxitos como “Elastic Heart” y “Chandelier”, habría vendido el 50% de su catálogo musical por 180 millones de dólares.

Un reporte publicado por TMZ señala que fue la firma sueca Pophouse la que adquirió la obra musical. Hasta el momento, ni Sia ni la compañía han dado detalles al respecto.

Asimismo, se señala que la transacción estaría condicionada por el divorcio que atraviesa la cantante con el oncólogo radioterápico Dan Bernard, pues recibiría 165 millones de dólares por las obras creadas antes de su matrimonio y otros 15 millones correspondientes a las posteriores, que serían retenidos hasta que se concrete la división definitiva entre ambas partes.

Bernard habría renunciado a sus derechos sobre la suma, siempre que Sia le entregue un millón de dólares.

Éxitos compartidos

El catálogo de Sia incluye éxitos propios, pero también canciones creadas para artistas como David Guetta, Rihanna, Céline Dion, Katy Perry y Britney Spears.

La intérprete saltó a la fama después de su colaboración con Guetta en 2011 con Titanium y ha sido nominada nueve veces a los Grammy.

En 2014, Sia alcanzó el número uno de la lista Billboard 200 con su sexto álbum, mientras que en 2016 llegó al primer lugar del Billboard Hot 100 con “Cheap Thrills”.

Pophouse ya ha adquirido la mayoría de los derechos de catálogos como el de Cyndi Lauper y el de Kiss completo, además de ser propietaria mayoritaria de los intereses de Tina Turner.