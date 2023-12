En el Vive Latino 2022, Siddhartha recordó en el escenario principal cómo años atrás le tocó estar en escenarios más pequeños. Todo el camino del músico ha sido un plácido ascenso, un “in crescendo”.

El próximo 9 de diciembre, el creador de “Náufragos” y “Únicos” tendrá un parteaguas en su carrera, pues le espera un Foro Sol que, desde hace algunos días, ya registra lleno total. “No me quiero poner esa etiqueta de que el 2023 es mi año, porque el siguiente ya no sería mi año”, reflexiona el compositor en conferencia de prensa. “Estoy en un buen momento, satisfecho y feliz de lo que tengo, pero hace diez años también estaba feliz con lo que tenía en otra proporción, otros foros que a mí me parecían grandes y me hacían sentir completo”.

Este Foro Sol llega cuando Siddhartha ya es padre (tuvo un hijo con Yuya), y cuando voltea, no le recomienda nada a ese joven músico que empezaba, “dejaría que se pusiera sus chingadazos”. “Yo no le diría nada porque todo ha sido parte del recorrido en el que necesitas caerte, tomar esas experiencias, decisiones y seguir”, agregó el exintegrante de Zoé.