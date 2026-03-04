Siete veces adiós inspira documental

El teatro y el cine hacen mancuerna nuevamente, llevando una historia que llega por primera vez a la pantalla grande. Esta vez se toma como referencia el texto de la puesta Siete veces adiós, para crear un documental alusivo a los problemas del amor.

Cómo se cura un corazón roto, que se estrenará el mes próximo, contendrá escenas tras bambalinas de la obra, pero con la opinión de especialistas como psicólogos y neurólogos, incluso se cuenta con testimonios de cantineros que escuchan a los adoloridos del corazón, con esto se intenta dar un panorama de lo que ocurre en el proceso de duelo.

Salvador Suárez Obregón (Enloqueciendo contigo y Navidad en vivo) es el realizador del largometraje que está en vías de estrenarse en unas semanas.

Proceso creativo

“‘Cómo se cura un corazón roto’ es un documental que nació un poco sin querer: grabamos el proceso de crear ‘Siete veces adiós’, hicimos un detrás de escenas y nos fuimos a Youtube como promocional, pero me quedé con la idea de que durante el esa etapa muchas personas de la compañía comenzaron a tronar con su pareja”, cuenta.

“Entonces, exploramos mucho el tema de qué es el corazón roto, qué es lo que pasa cuando ocurre algo así, y nos acercamos a psicólogos, a personas que lidian mucho para que nos dijeran qué pasa neurológicamente, pero también un cantinero escucha y ayuda”, añade Suárez Obregón.

Protagonistas

Siete veces adiós, la obra que dio pie al documental fue escrita por Alan Estrada. Muestra a Él y Ella, una pareja que comparte una relación de siete años, en los que viven momentos mágicos, pero también los conflictos, dudas y la costumbre que desgasta cualquier relación sin importar la edad.

En el elenco del montaje, que además es un musical, han estado Fernanda Castillo (Una mujer sin filtro), Gustavo Egelhaaf (Hasta que la boda nos separe), Paulette Hernández (Chica conoce chico) y Pierre Louis (Todo va a estar bien), entre otros. En el caso de Cómo se cura un corazón roto la historia tiene que ver mucho con desafío, el entusiasmo, y los miedos que se asumen cuando se decide iniciar una relación sentimental.

“La tesis de este documental es que en el amor tiene mucho que ver el arriesgue, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes si va a durar o si has aprendido la lección. El hilo conductor es el proceso de una relación, lo que pasa cuando te avientas, cuando vas a vivir con alguien, por ejemplo. Fue un año de tener mucho material”, destaca Suárez Obregón.

Otro estreno

El más reciente trabajo del director se estrenó con la nueva temporada de Enloqueciendo contigo, serie protagonizada por Regina Blandón y Memo Villegas, disponible en Disney, adaptación de la producción estadounidense noventera Loco por ti. “Ahora el personaje de Regina renuncia y a partir de ahí todas las dinámicas cambian”, apunta.