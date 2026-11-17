Durante el 2024, varios haitianos se apostaron en la Plaza Giordano Bruno de la colonia Juárez en la Ciudad de México, esperando obtener la documentación necesaria que les permitiera seguir su camino a EE. UU.

Tres mujeres en específico, que huían también de la violencia, captaron el interés del cineasta Juan Manuel Sepúlveda, quien durante cinco meses, sin saber el criollo haitiano y la comunidad, sin conocer el español, acudió casi a diario para levantar imágenes. “Cuando leí que ahí estaban me hizo corto circuito, pensé que estaba pasando algo interesante que me permitía ver a la migración, un tema que ha interesado en mis películas, hasta de manera cósmica, metafísica, por llamarla de alguna manera”, cuenta el realizador.

“A Giordano lo quemaron porque decía que el universo no tenía frontera última y un centro absoluto, que todo se movía en el espacio y que todos los cuerpos celestes están dotados por un alma y es su naturaleza moverse por el espacio. Y se me hizo una bellísima ironía histórica”, abunda.

Ese fue el origen de Aquí donde arde el fuego, documental que tiene su premier mundial en el marco del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, uno de los más importante del mundo.

El certamen presenta, anualmente, más de 200 producciones de casi un centenar de países, que reúne a 250 mil asistentes. Sepúlveda será quien lo presente oficialmente en el festival europeo, algo mínimo después de todo el proceso requerido para el rodaje.

Barrera del lenguaje

“Sin hablar criollo haitiano y ellos sin saber hablar español, fue tratar de generar un vínculo en el cual ellos se enteraran que yo hacía cine y era mi interés documentar este suceso, que admiraba y respetaba su esfuerzo. Escribí cartas en español, que luego me tradujeron al criollo entre quienes pensaba podían ser los personajes”, relató.

“Sin decirles que tenían que hacer, sin interrumpir su vida cotidiana, me fueron adaptando y para ellos yo era alguien con quien podían hacer una actividad más lúdica de lo que hacían normalmente. Realmente fue un salto de fe, sabía que esperando iba a tener material”, detalla.

Aquí donde arde el fuego fue rodado en blanco y negro, logrando captar cómo la comunidad iba a sacar agua de calles cercanas; conmoverse cuando uno de ellos no lo logra y algunos pleitos verbales entre ellos. “El rodaje estaba supeditado a las necesidades que hubiera, si había un problema de salud, era yo el que trasladaba al enfermo o ir a la farmacia si necesitaba algo. Cuando llegó el día de retirarlos, mucha gente me preguntaba qué pasaba, qué les iban a hacer”, recuerda.

Sepúlveda espera estrenar el año próximo en festivales mexicanos.