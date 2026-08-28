Sigue batalla entre Galilea y Yanet

La controversia no cesa dentro y fuera de La casa de los famosos México. Tras la reciente eliminación de Yanet García, la conductora principal del reality, Galilea Montijo ha acaparado la atención por los recientes comentarios hacía la modelo.

La disputa entre ambas estrellas no solo quedó dentro del programa, pues ahora las redes sociales se inundan de comentarios en contra de la presentadora de Hoy y otros más en apoyo a la regia.

La salida de Yanet García no se dio bajo el esquema tradicional de nominación por el voto del público. Durante las dinámicas previas a la gala, los propios habitantes del reality decidieron enviarla al “exilio” argumentando que su participación dentro de la casa era neutral y carecía de contenido estratégico, tachando su rendimiento coloquialmente como el de un “mueble” dentro del juego.

Esta estrategia por parte de sus compañeros la colocó directamente en la cuerda floja, derivando en su intempestiva expulsión de la competencia.

Salida

Durante la gala posterior a la eliminación, la regiomontana rompió el silencio ante la audiencia a nivel nacional para expresar su inconformidad con la mecánica que terminó con su participación. “Sigo sorprendida… fue una eliminación muy diferente y que definitivamente no me esperaba. Como dicen aquí: el público tiene la última palabra. Pero en esta ocasión, al menos en mi caso, no fue así… la decisión la tomaron mis compañeros”, declaró García.

Con estas palabras, la otrora chica del clima dejó en claro que consideraba injusto haber quedado fuera del reality por una votación interna de los participantes y no por el voto directo del público.

La respuesta

El cruce de opiniones no tardó en llegar a la televisión abierta, pues el lunes 24 de agosto, Galilea Montijo utilizó el espacio del programa matutino Hoy para opinar sobre las declaraciones de Yanet, quien previamente había manifestado que no pensaba cambiar su personalidad reservada ni buscar enfrentamientos desmedidos solo para generar contenido en la casa.

Montijo fue contundente al señalar que todos los participantes conocían perfectamente las reglas y el formato del programa antes de firmar sus contratos. Asimismo, enfatizó que expresar diferencias o encarar estrategias dentro del juego forma parte de la convivencia y no significa caer en actos de violencia.

Este miércoles, la polémica sumó un nuevo capítulo luego de que varios seguidores del matutino Hoy notaron la ausencia de la tapatía en la emisión en vivo.

A través de la red social X (antes Twitter), diversos usuarios comenzaron a especular sobre las razones de su falta, vinculando rápidamente su ausencia con el intercambio de declaraciones con Yanet García y la ola de comentarios divididos que la presentadora ha enfrentado en plataformas digitales a lo largo de los últimos días.