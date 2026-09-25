Sigue búsqueda del director de la Casa del Poeta

Un mes después de realizarse el segundo encuentro entre autoridades y comunidades de poetas para definir la nueva etapa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo cuyo tema de discusión fue la presentación y análisis de la convocatoria para definir al titular a cargo de ese espacio cultural donde vivió, escribió y murió el poeta Ramón López Velarde.

En ese encuentro de cerca de dos horas hubo avances, acuerdos, pero también puntualizaciones sobre los criterios que deberán cumplir los postulantes al cargo, así como cuestionamientos al proceso de valoración, selección y conformación de integrantes del consejo que dictaminará el perfil.

Se cuestionó que sea un encargo por honorarios, que la convocatoria no señale el sueldo ni el presupuesto anual que tendrá la Casa, y que solo pidan a los postulantes un texto de 600 palabras donde expongan sus motivos. “600 palabras no bastan para evaluar una propuesta de dirección. Proponemos un proyecto de trabajo, programación, relación con los consejos, presupuesto, que sea público en la etapa de finalistas, esto permitiría que la persona seleccionada pueda integrar y o aprovechar ideas, propuestas y proyectos de otras postulaciones lo que enriquecerá el proyecto y programa que se ponga en marcha”, señaló Rocío Montoya representante de la Asamblea de Artes.

Explicaciones

Sobre el porqué de tantos funcionarios en el comité de selección del director, Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México dijo que están obligados, “no podemos renunciar a nuestro mandato de tomar decisiones”, pero indicó que la decisión de quién se quede al frente será de los poetas. Aceptó que no solo sean cuatro los poetas que participen en el comité de selección, sino que sean dos más, y que uno de ellos estará al final con ella tomando la decisión final de la terna que salga.

Dijo que tampoco puede cambiar que el puesto sea por honorarios. “No está en mis manos, lo que si me comprometo es a pelearle el año que entra en presupuesto, a pelearle a que haya un espacio de contratación mejor, en este momento no está en mis manos, ni de este espacio ni de un montón”.

Sin embargo, los poetas si cuestionaron que en la convocatoria no se hable de director o directora de la Casa del Poeta, sino sólo “responsable de la gestión del recinto”. Pese a ello, hubo consenso, Cultura se comprometió a hacer los cambios a la convocatoria.