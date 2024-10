La historia entre Luis Enrique Guzmán Pinal y su ex Mayela Laguna, aún no llega a su fin y podría complicarse aún más, pues después de que se revelara que el menor Apolo no es el hijo biológico de Luis Enrique, podrían haber inconsistencias en la cadena de custodia a las pruebas de ADN.

La semana pasada, cuando la expareja asistió a la audiencia correspondiente, se esperaba que el juez dictara la sentencia definitoria, sin embargo, eso no ocurrió, y tanto Luis Enrique como Mayela no revelaron detalles y aseguraron que tenían una orden de restricción para hablar al respecto, pues el proceso sigue en curso.

Inconsistencias

En el programa De primera mano, detallaron que podría haber inconsistencias en la cadena de custodia de las pruebas emitidas de ADN; en la reciente audiencia, el abogado de Mayela y Apolo, Porfirio Ramírez cuestionó a los dos peritos que se encargaron de hacer, por separado, la prueba de ADN tras encontrar aparentes inconsistencias en la cadena de custodia de estas pruebas.

Por ello, el juez canceló la sentencia de ese día y se abrió a recibir más pruebas. “Hubo tal inconsistencia en las declaraciones de ambos peritos que el juez determinó no dar sentencia y abrirse a más pruebas”, se afirmó en el programa DPM.

Otra demanda

El menor Apolo aún tiene el apellido Guzmán. Antes de que se confirmara que no es hijo biológico de Luis Enrique, el hijo de Silvia Pinal asegura que él y Mayela tenían un convenio para compartir la custodia y para que él se hiciera cargo de los gastos del menor. Sin embargo, Laguna lo ha negado.

Cuando Luis Enrique hizo una primera prueba de ADN en 2023, Mayela lo demandó por desconocimiento de paternidad. Ahora, un año después de que se desatara el escándalo, Laguna busca pelear legalmente una compensación económica argumentando que vivió en concubinato con Luis Enrique Guzmán.

La abogada del hijo de Enrique Guzmán asegura que este no existió y que Mayela tendría que acreditarlo. Luis Enrique considera que Mayela debe buscar al padre biológico de Apolo, y sostiene que él quiere estar cerca del niño y ser para él como un tío o padrino.