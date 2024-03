Sigue el pleito entre Cabezut y Zapata

Aurea Zapata compartió un video alarmante a través de sus redes sociales, al hacer de conocimiento público que el juez encargado del caso que enfrenta con su exesposo Patricio Cabezut, pues asegura que ya giró una orden de cateo en la que pide romper las herraduras de su departamento, de ser necesario, para sustraer a sus dos hijas que comparte con el conductor de televisión.

Zapata compartió un video en su cuenta de Instagram donde luce visiblemente afectada e invadida por las lágrimas; allí, la expareja de Cabezut expresa que teme por su seguridad y la de sus hijas, luego de que el juez del Juzgado 26 de lo familiar hiciera de su conocimiento que realizaría un cateo en la propiedad que habita, como motivo de sustraer a las menores.

Esto debido a que Aurea ha desacatado las citas que el juez ha pactado para que las menores y su padre se reúnan en un centro de convivencias. Por este motivo, Zapata sugirió que el juez se inclina por favorecer a Cabezut, pues destacó que no puede comprender que el perito vea como una falta mayor la falta de visitas y convivencias, por encima de la aparente violencia que ella y sus hijas vivieron a lado del presentador de TV.

“Literal, temo por la vida de mis hijas y por la mía. ¿El motivo? Es porque hace unas semanas el juez del Juzgado 26 de lo familiar de CDMX determinó que se rompieron las cerraduras, se cateara mi departamento, se buscara, se encontrara a las niñas y las llevara frente a él, sin importarle sus derechos humanos, su integridad y, sobre todo, su integridad”, dijo visiblemente afectada.

Ante estas declaraciones, Patricio se pronunció al respecto y aclaró que si bien, la orden de cateo ya fue girada, en realidad, Aurea no ha recibido la visita de las autoridades, como podría pensarse por la manera en que narró la situación en dicha publicación.

“Lo único que el juez requiere es tenerlas, como no las tiene, ya se enteró que la próxima vez si es necesario, se va a tener que recurrir del apoyo, de la fuerza pública, romper candados, porque en el video podría uno aparentar que ya ocurrió eso y no ha ocurrido eso”, declaró a Venga la alegría.

A su vez, Zapata otorgó una entrevista a este mismo matutino, aclarando que, efectivamente, su casa no ha sido cateada, sin embargo, eso no minimiza el temor que tiene. “El miedo es que a ellas algo les suceda, estando aquí en la casa, imagínate que llegue alguien y rompa la puerta, que hagan un cateo, hazme el favor, no somos criminales para que el juez nos mande a hacer esto”, afirmó.

Destacó que ha optado por no abandonar la propiedad, para evitar ser abordada por su expareja, sus amistades o algún familiar de los Cabezut, ya que sugirió que el conductor podría tenerla vigilada. “Yo de él creo cualquier cosa y de sus mejores amigos con los que anda por todos lados, ha mandado a su familia a asustarnos a las niñas y a mí, les paga a reporteros, le paga a gente para seguirnos, tenemos un miedo terrible de salir a la calle, me la paso encerrada con ellas” explicó.